Menang Laga Debut, Tomas Trucha Janji Genjot Skuad PSM: Kami Belum Sempurna

Rabu, 12 November 2025 – 19:44 WIB
Pelatih PSM Makassar Tomas Trucha memimpin latihan tim. Debut Tomas Trucha cukup sukses setelah berhasil membawa PSM Makassar mengalahkan Dewa United, Minggu (9/11) lalu. Foto: ILeague

bali.jpnn.com, MAKASSAR - Tomas Trucha langsung gacor setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar PSM Makassar.

Pada laga debutnya bersama PSM Makassar, Tomas Trucha berhasil membawa skuad Pasukan Ramang mengalahkan Dewa United pada laga pekan ke-12 Super League 2025-2026, Minggu (9/11) lalu.

Tomas Trucha berhasil mengantarkan PSM Makassar menang melawan Dewa United 1 – 0 berkat gol Abu Kamara menit ke-32.

Hebatnya, ini menjadi kemenangan perdana laga away PSM Makassar musim ini setelah 12 pertandingan berlangsung.

Meski berhasil membawa PSM Makassar meraih kemenangan, Tomas Trucha mengakui skuad Juku Eja belum sempurna.

Oleh karena itu, pelatih berkebangsaan Republik Ceko itu berjanji akan menggenjot anak asuhnya untuk bekerja lebih keras dan meraih kemenangan pada laga selanjutnya.

"Sejak datang ke PSM, saya selalu sampaikan ke pemain ayo untuk lebih baik.

Dari latihan hari ini dibanding kemarin, kami harus lebih baik.

