3 Fakta Menarik tentang Tomas Trucha: Debut Fantastis Bersama PSM Makassar

bali.jpnn.com, MAKASSAR - Pelatih anyar Tomas Trucha akhirnya debut bersama PSM Makassar di kompetisi Super League 2024-2026.

Juru taktik asal Republik Ceko itu memimpin PSM Makassar pada laga pekan ke-12 melawan Dewa United di Banten International Stadium, Minggu (9/11).

Hasilnya fantastis, PSM Makassar bersama Tomas Trucha mengalahkan tuan rumah Dewa United dengan skor 1 – 0.

Gol tunggal PSM Makassar dicetak Abu Kamara menit ke-32.

Kemenangan ini patut disyukuri mengingat PSM Makassar sempat limbung setelah ditinggal pelatih utama Bernardo Tavares.

Berikut fakta menarik di balik kemenangan PSM Makassar bersama Tomas Trucha dilansir dari ILeague:

1. Debut Sempurna Tomas Trucha

Tomas Trucha berhasil menjawab tantangan sebagai pelatih kepala PSM Makassar yang baru.