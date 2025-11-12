3 Fakta Menarik tentang Tomas Trucha: Debut Fantastis Bersama PSM Makassar
bali.jpnn.com, MAKASSAR - Pelatih anyar Tomas Trucha akhirnya debut bersama PSM Makassar di kompetisi Super League 2024-2026.
Juru taktik asal Republik Ceko itu memimpin PSM Makassar pada laga pekan ke-12 melawan Dewa United di Banten International Stadium, Minggu (9/11).
Hasilnya fantastis, PSM Makassar bersama Tomas Trucha mengalahkan tuan rumah Dewa United dengan skor 1 – 0.
Gol tunggal PSM Makassar dicetak Abu Kamara menit ke-32.
Kemenangan ini patut disyukuri mengingat PSM Makassar sempat limbung setelah ditinggal pelatih utama Bernardo Tavares.
Berikut fakta menarik di balik kemenangan PSM Makassar bersama Tomas Trucha dilansir dari ILeague:
1. Debut Sempurna Tomas Trucha
Tomas Trucha berhasil menjawab tantangan sebagai pelatih kepala PSM Makassar yang baru.
Juru taktik asal Republik Ceko itu memimpin PSM Makassar pada laga pekan ke-12 melawan Dewa United di Banten Internasional Stadium, Minggu (9/11).
