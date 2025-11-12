3 Fakta Menarik tentang Tomas Trucha: Debut Fantastis Bersama PSM Makassar

JPNN.com

Rabu, 12 November 2025 – 07:17 WIB
Pelatih PSM Makassar Tomas Trucha memimpin latihan tim. Debut Tomas Trucha cukup sukses setelah berhasil membawa PSM Makassar mengalahkan Dewa United, Minggu (9/11) lalu. Foto: Instragram @psmmakassar

bali.jpnn.com, MAKASSAR - Pelatih anyar Tomas Trucha akhirnya debut bersama PSM Makassar di kompetisi Super League 2024-2026.

Juru taktik asal Republik Ceko itu memimpin PSM Makassar pada laga pekan ke-12 melawan Dewa United di Banten International Stadium, Minggu (9/11).

Hasilnya fantastis, PSM Makassar bersama Tomas Trucha mengalahkan tuan rumah Dewa United dengan skor 1 – 0.

Gol tunggal PSM Makassar dicetak Abu Kamara menit ke-32.                                                        

Kemenangan ini patut disyukuri mengingat PSM Makassar sempat limbung setelah ditinggal pelatih utama Bernardo Tavares.

Berikut fakta menarik di balik kemenangan PSM Makassar bersama Tomas Trucha dilansir dari ILeague:

1. Debut Sempurna Tomas Trucha

Tomas Trucha berhasil menjawab tantangan sebagai pelatih kepala PSM Makassar yang baru.

