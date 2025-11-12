Rumor Timur Kapadze Melatih Timnas Indonesia Menguat: Saya Menantikan Tawaran Itu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia mulai muncul ke permukaan.

Beberapa nama mencuat, seperti pelatih Persib Bojan Hodak hingga mantan pelatih Timnas Uzbekistan Timur Kapadze.

Nama terakhir bahkan mulai diulas media Uzbekistan menjadi kandidat pelatih Timnas Indonesia.

Dilansir Antara dari media Uzbekistan, Zamin, Timur Kapadze dikabarkan siap mengisi posisi pelatih kepala Timnas Indonesia yang kini tengah kosong.

Timur Kapadze bahkan telah meninggalkan posisinya sebagai asisten pelatih Timnas Uzbekistan demi diberi mandat sebagai juru taktik skuad Garuda.

"Saya siap untuk memimpin Timnas Indonesia. Saya saat ini bebas dan menantikan tawaran," ujar Timur Kapadze.

Masih menurut laporan Zamin yang mengutip Championat.asia, negosiasi di antara kedua pihak telah mencapai tahap akhir dan keputusan resmi akan dibuat dalam beberapa hari ke depan.

Nasib Timur Kapadze di Timnas Uzbekistan cukup mengenaskan.