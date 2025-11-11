JPNN.com

Selasa, 11 November 2025 – 08:21 WIB
Debut Sempurna Mike Rajasa Kawal Gawang Indonesia vs Honduras, Banjir Pujian
Kiper Timnas U17 Indonesia Mike Rajasa (nomor punggung 21) dan skuad Garuda Muda menyapa suporter seusai mengalahkan Honduras, Senin (10/11) kemarin. Foto: FIFA

bali.jpnn.com, QATAR - Timnas U17 Indonesia mengukir sejarah di Piala Dunia U17 2025 yang berlangsung di Qatar.

Pada laga terakhir di Aspire Zone, Doha, Senin (10/11), Timnas U17 Indonesia berhasil mengalahkan Honduras dengan skor 2 – 1.

Gol kemenangan skuad Garuda Muda tercipta melalui penalti Evandra Florasta pada menit ke-52 serta Fadly Alberto Hengga menit 72.

Satu gol balasan Honduras lahir dari titik penalti lewat Luis Suazo menit ke-54.

Hasil ini menjadi torehan sejarah baru bagi Indonesia karena berhasil meraih kemenangan perdana di Piala Dunia U-17.

Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto cukup puas dengan hasil laga ini.

Mantan bek Timnas Indonesia itu secara khusus memuji debut kiper Mike Rajasa Hoppenbrouwers pada laga kemarin.

Mike Rajasa tampil sejak menit awal dan bermain penuh.

Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto secara khusus memuji debut kiper Mike Rajasa Hoppenbrouwers pada laga kemarin saat mengalahkan Honduras 2 - 1
