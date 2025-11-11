Piala Dunia U17: Indonesia Ukir Sejarah, Jaga Peluang Melaju Putaran 32 Besar
bali.jpnn.com, QATAR -
Timnas U17 Indonesia mengukir sejarah di Piala Dunia U17 2025 yang berlangsung di Qatar.
Pada laga terakhir di Aspire Zone, Doha, Senin (10/11), Timnas U17 Indonesia berhasil mengalahkan Honduras dengan skor 2 – 1.
Gol kemenangan skuad Garuda Muda tercipta melalui penalti Evandra Florasta pada menit ke-52 serta Fadly Alberto Hengga menit 72.
Satu gol balasan Honduras lahir dari titik penalti lewat Luis Suazo menit ke-54.
Hasil ini menjadi torehan sejarah baru bagi Indonesia karena berhasil meraih kemenangan perdana di Piala Dunia U-17.
Pada edisi 2023 yang berlangsung di Indonesia, skuad Merah Putih yang dilatih Bima Sakti hanya mencatat dua kali imbang, melawan Ekuador (1-1) dan Panama (1-1).
Sebelum menang melawan Honduras, Timnas Indonesia kalah dari Zambia (1 – 3) dan Brasil (0 – 4).
Kemenangan kontra Honduras membuat Timnas U17 Indonesia menempati posisi ketiga klasemen Grup H, di bawah Brasil dan Zambia.
