Lady Dewata League 2025-2026 Diramaikan 8 Tim, Bali United Academy Pesta Gol

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kompetisi sepak bola putri bertajuk Lady Dewata League 2025-2026 akhirnya bergulir di Bali United Training Center, Minggu (9/11) kemarin.

Turnamen ini mempertemukan delapan tim sepak bola wanita yang berada di Pulau Bali, bergulir mulai November 2025 – Februari 2026.

Delapan tim itu antara lain Bali United Academy, Bali Bulldogs, FC Bali PUGS Junior, Raptors, Pelangi School, Resman, FC Bali dan Garuda Muda Bali.

Bergulirnya Lady Dewata League 2025-2026 tidak terlepas dari pelaksanaan Piala Pertiwi yang selama ini telah berlangsung.

Pada laga kemarin, Bali United Academy berhasil mengalahkan Resman dengan 12 gol tanpa balas.

Chloe Alexandra mencetak hattrick untuk Serdadu Tridatu Women.

Selain itu, brace dari Gracia Anjelina Tanggu dan Sofia Danakitri Sciascia Amato menyempurnakan hattrick dari Chole.

Gol tambahan dicetak Malaeeka Lathifa Muhtau, Ida Ayu Gyana Sally, Zahra Oracle, dan Clover Audrey Khayalan Ong.