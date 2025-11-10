Borneo FC Luar Biasa, Rekor Bali United, Persik & PSM Tumbang, Kandidat Juara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Borneo FC tampil luar biasa di kompetisi Super League 2025-2026.

Dalam 10 laga terakhir Super League, Borneo FC menjadi satu-satunya tim yang belum kalah.

Skuad Pesut Etam – julukan Borneo FC, tampil sempurna, mengemas 30 poin dan memuncaki klasemen Super League 2025-2026.

Borneo FC meninggalkan Persija dan Malut United yang berada di peringkat kedua dan ketiga dengan 23 dan 20 poin hasil dari 11 serta 10 kali bertanding.

Pada laga perdana Borneo FC kontra Bhayangkara FC (8/8) menang 1 – 0, menang melawan PSBS Biak 1 – 0 (18/8), mengalahkan Persijap 3 – 1 (24/8) dan PSIM 3 – 1 (14/9).

Borneo FC kemudian mengalahkan Persis Solo 1 – 0 (22/9), Persija Jakarta 3 – 1 (28/9), Persik 2 – 0 (18/10), Arema FC 3 – 1 (26/10), Dewa United 4 – 0 (5/11) dan Semen Padang 2 – 0 (9/11).

10 kemenangan beruntun yang ditorehkan Borneo FC berhasil menumbangkan rekor Bali United, Persik Kediri dan PSM Makassar yang hanya berhasil menang sembilan kali beruntun pada era Liga 1.

Hebatnya, raihan positif itu terjadi pada saat Borneo FC masih menyisakan dua laga tunda melawan Persib Bandung dan Malut United.