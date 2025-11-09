Dendy Sulistyawan Senang Bhayangkara FC Bungkam Bali United, Beruntung

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bhayangkara FC melanjutkan tren positif di kompetisi Super League 2025-2026.

Pada laga pekan ke-12 kontra Bali United di di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (7/11) sore, Bhayangkara FC berhasil menang dengan skor 1 – 2.

Dua gol tuan rumah Bhayangkara FC dicetak Dendy Sulistyawan pada menit ke-4 dan Slavko Damjanovic menit ke-84.

Gol tunggal Bali United dicetak pemain pengganti I Made Andhika Wijaya menit ke-60.

Pencetak gol pertama Bhayangkara FC, Dendy Sulistyawan bersyukur atas kemenangan tersebut.

“Kami mengucapkan syukur Alhamdulillah karena di kandang kami mendapatkan tiga poin kembali,” kata Dendy Sulistyawan dilansir dari laman ILeague.

Menurut mantan penyerang Timnas Indonesia ini, pertandingan berjalan tidak mudah mengingat Bali United adalah tim yang bagus.

Bali United menguasai jalannya pertandingan, terutama pada babak kedua, dan melahirkan sejumlah peluang membahayakan ke gawang Aqil Savik.