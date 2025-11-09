Johnny Jansen Masih Terbayang Kartu Merah Tim Receveur, tak Masuk Akal

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Bali United benar-benar tak beruntung saat bertandang ke Lampung melawan Bhayangkara FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Jumat (7/11) lalu.

Pasalnya, untuk kali kedua, pemain Bali United diganjar kartu merah pengadil lapangan.

Jika pada laga sebelumnya melawan Persib, pemain Bali United Mirza Mustafic diusir wasit, pertandingan kontra Bhayangkara FC, giliran Tim Receveur mandi lebih cepat karena diganjar kartu merah.

Kehilangan dua pemain krusial membuat Bali United tak berdaya, kalah dari Persib 0 – 1 dan Bhayangkara FC 1 – 2.

Paling kontroversial terjadi pada laga Bhayangkara FC melawan Bali United.

Terutama kartu kuning kedua yang diberikan wasit Pipin Indra Pratama kepada Tim Receveur.

Dalam insiden tersebut, justru Tim Receveur yang terlihat dilanggar oleh pemain Bhayangkara FC, Dedi Kusnandar.

Bahkan, engkel kaki kanan Tim Receveur tampak berdarah akibat kontak keras tersebut.