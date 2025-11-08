Paul Munster Happy Bhayangkara FC Bermarkas di Lampung, Sentil Dukungan Suporter

JPNN.com

Paul Munster happy dengan hasil positif yang diraih Bhayangkara FC saat mengalahkan tim tamu Bali United pada laga pekan ke-12 Super League 2024-2026 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Jumat (7/11) sore. Foto: ILeague

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Paul Munster happy dengan hasil positif yang diraih Bhayangkara FC saat mengalahkan tim tamu Bali United pada laga pekan ke-12 Super League 2024-2026 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Jumat (7/11) sore.

Bhayangkara FC berhasil mengalahkan Bali United dengan skor 2 – 1.

Dua gol tuan rumah The Guardian – julukan Bhayangkara FC dicetak Dendy Sulistyawan pada menit ke-4 dan Slavko Damjanovic menit ke-84.

Gol tunggal Bali United dicetak pemain pengganti I Made Andhika Wijaya menit ke-60.

Paul Munster merasa permainan The Guardian di kandang semakin bagus.

Hal ini tidak terlepas dari adanya dukungan warga Lampung.

“Yang perlu digaris bawahi sejak kami pindah ke Lampung segalanya berjalan lebih baik dan stabil.

Kami lebih banyak fokus untuk pertandingan,” kata Paul Munster dilansir dari laman ILeague.

