Jordy Bruijn Kritik Keras Wasit, Kartu Merah Tim Receveur Salah Besar
bali.jpnn.com, LAMPUNG - Bali United kembali meraih hasil minor di kompetisi Super League 2025-2026.
Datang ke Lampung dengan ambisi tiga poin, Bali United takluk dari tuan rumah Bhayangkara FC (BFC) saat kedua kesebelasan bentrok di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Jumat (7/11) sore.
BFC berhasil mengalahkan Bali United dengan skor 2 – 1.
Dua gol tuan rumah The Guardian – julukan Bhayangkara FC dicetak Dendy Sulistyawan pada menit ke-4 dan Slavko Damjanovic menit ke-84.
Gol tunggal Bali United dicetak pemain pengganti I Made Andhika Wijaya menit ke-60.
Yang menyedihkan, kekalahan itu terjadi setelah Bali United bermain dengan 10 pemain setelah gelandang Tim Receveur diganjar kartu merah pada menit ke-82.
Hasil minor ini membuat pelatih Bali United Johnny Jansen berang.
Mantan pelatih klub Eredivisie, PEC Zwolle, ini blak-blakan tak puas dengan kinerja wasit Pipin Indra Pratama yang banyak merugikan Bali United.
Menurut Jordy Bruijn, wasit Pipin cenderung tidak memberikan keputusan yang adil bagi kedua tim, terutama Serdadu Tridatu pada laga Jumat kemarin
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News