Sabtu, 08 November 2025 – 08:38 WIB
Paul Munster Bongkar Taktik Bhayangkara FC Bungkam Bali United, mudah - JPNN.com Bali
Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster memimpin anak asuhnya di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung. Bhayangkara FC berhasil mengalahkan Bali United kemarin dengan skor 2 - 1. Foto: Instagram @bhayangkarafc

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Bhayangkara FC melanjutkan tren positif di kompetisi Super League 2025-2026.

Pada laga pekan ke-12 kontra Bali United di di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (7/11) sore kemarin, Bhayangkara FC berhasil menang dengan skor 1 – 2.

Dua gol tuan rumah Bhayangkara FC dicetak Dendy Sulistyawan pada menit ke-4 dan Slavko Damjanovic menit ke-84.

Gol tunggal Bali United dicetak pemain pengganti I Made Andhika Wijaya menit ke-60.

Seusai pertandingan, pelatih Bhayangkara FC Paul Munster membongkar taktik The Guardian menghancurkan Bali United.

Paul Munster mengakui banyak mengganti strategi pada laga kemarin sore.

"Kami telah berimprovisasi sebagai sebuah tim.

Pemain kami banyak yang bagus untuk ini dan yang hal paling penting adalah tim ini selalu ganti strategi jika menemui kebuntuan," ujar Paul Munster dilansir dari Antara.

Paul Munster mengakui banyak mengganti strategi pada laga kemarin sore pada saat melawan Bali United di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung
