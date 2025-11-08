Johnny Jansen Berang Kinerja Wasit Pipin, Bikin Bali United Rugi Besar

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Pelatih Johnny Jansen kecewa berat dengan hasil buruk yang diperoleh Bali United pada laga pekan ke-12 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bhayangkara FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (7/11) sore.

Bali United menelan dua kekalahan beruntun setelah dibungkam Bhayangkara FC dengan skor 1 – 2.

Dua gol tuan rumah Bhayangkara FC dicetak Dendy Sulistyawan pada menit ke-4 dan Slavko Damjanovic menit ke-84.

Gol tunggal Bali United dicetak pemain pengganti I Made Andhika Wijaya menit ke-60.

Yang menyedihkan, kekalahan itu terjadi setelah Bali United bermain dengan 10 pemain setelah gelandang Tim Receveur diganjar kartu merah pada menit ke-82.

Johnny Jansen blak-blakan kecewa dengan sejumlah keputusan wasit Pipin Indra Pratama yang dinilai merugikan Bali United.

"Kami memang tidak memulai pertandingan dengan baik, tetapi saya juga kecewa dengan sejumlah keputusan wasit di lapangan," kata Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Salah satu yang membuatnya marah besar adalah keputusan wasit Pipin memberikan kartu merah kepada gelandang Tim Receveur.