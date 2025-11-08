JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Johnny Jansen Berang Kinerja Wasit Pipin, Bikin Bali United Rugi Besar

Johnny Jansen Berang Kinerja Wasit Pipin, Bikin Bali United Rugi Besar

Sabtu, 08 November 2025 – 07:56 WIB
Johnny Jansen Berang Kinerja Wasit Pipin, Bikin Bali United Rugi Besar - JPNN.com Bali
Gelandang Bali United Tim Receveur kesakitan seusai berduel dengan pemain Bhayangkara FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (7/11) kemarin. Bali United kalah dari Bhayangkara FC dengan skor 1 - 2. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Pelatih Johnny Jansen kecewa berat dengan hasil buruk yang diperoleh Bali United pada laga pekan ke-12 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bhayangkara FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (7/11) sore.

Bali United menelan dua kekalahan beruntun setelah dibungkam Bhayangkara FC dengan skor 1 – 2.

Dua gol tuan rumah Bhayangkara FC dicetak Dendy Sulistyawan pada menit ke-4 dan Slavko Damjanovic menit ke-84.

Baca Juga:

Gol tunggal Bali United dicetak pemain pengganti I Made Andhika Wijaya menit ke-60.

Yang menyedihkan, kekalahan itu terjadi setelah Bali United bermain dengan 10 pemain setelah gelandang Tim Receveur diganjar kartu merah pada menit ke-82.

Johnny Jansen blak-blakan kecewa dengan sejumlah keputusan wasit Pipin Indra Pratama yang dinilai merugikan Bali United.

Baca Juga:

"Kami memang tidak memulai pertandingan dengan baik, tetapi saya juga kecewa dengan sejumlah keputusan wasit di lapangan," kata Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Salah satu yang membuatnya marah besar adalah keputusan wasit Pipin memberikan kartu merah kepada gelandang Tim Receveur.

Pelatih Johnny Jansen blak-blakan kecewa dengan sejumlah keputusan wasit Pipin Indra Pratama yang dinilai merugikan Bali United saat kalah dari Bhayangkara FC
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Johnny Jansen bali united wasit Bhayangkara FC Wasit Pipin Indra Pratama Bhayangkara FC vs Bali United kartu merah Tim Receveur Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Paul Munster Bongkar Taktik Bhayangkara FC Bungkam Bali United, mudah - JPNN.com Bali

    Paul Munster Bongkar Taktik Bhayangkara FC Bungkam Bali United, mudah

  2. Johnny Jansen Berang Kinerja Wasit Pipin, Bikin Bali United Rugi Besar - JPNN.com Bali
    Johnny Jansen Berang Kinerja Wasit Pipin, Bikin Bali United Rugi Besar
  3. Statistik Pertandingan Berbicara, Bali United Layak Kalah dari Bhayangkara FC - JPNN.com Bali

    Statistik Pertandingan Berbicara, Bali United Layak Kalah dari Bhayangkara FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU