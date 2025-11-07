Statistik Pertandingan Berbicara, Bali United Layak Kalah dari Bhayangkara FC
bali.jpnn.com, LAMPUNG - Bali United kembali meraih hasil minor di kompetisi Super League 2025-2026.
Datang ke Lampung dengan ambisi tiga poin, Bali United takluk dari tuan rumah Bhayangkara FC saat kedua kesebelasan bentrok di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Jumat (7/11) sore.
Bhayangkara FC berhasil mengalahkan Bali United dengan skor 2 – 1.
Dua gol tuan rumah Bhayangkara FC dicetak Dendy Sulistyawan pada menit ke-4 dan Slavko Damjanovic menit ke-84.
Gol tunggal Bali United dicetak pemain pengganti I Made Andhika Wijaya menit ke-60.
Yang menyedihkan, kekalahan itu terjadi setelah Bali United bermain dengan 10 pemain setelah gelandang Tim Receveur diganjar kartu merah pada menit ke-82.
Secara statistik, Bali United sebenarnya mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 67 persen, sementara Bhayangkara FC hanya 33 persen.
Dominasi Bali United terlihat dari jumlah passing yang dihasilkan.
