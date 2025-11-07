Bali United Gagal Comeback, Kartu Merah Tim Receveur Bikin Hancur, Cek Klasemen
bali.jpnn.com, LAMPUNG - Bali United kembali meraih hasil minor di kompetisi Super League 2025-2026.
Datang ke Lampung dengan ambisi tiga poin, Bali United takluk dari tuan rumah Bhayangkara FC saat kedua kesebelasan bentrok di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Jumat (7/11) sore.
Bhayangkara FC berhasil mengalahkan Bali United dengan skor 2 – 1.
The Guardian – julukan Bhayangkara FC unggul lebih dahulu melalui gol yang dicetak striker Dendy Sulistyawan pada menit ke-4.
Bali United baru berhasil membalas pada babak kedua melalui pemain pengganti I Made Andhika Wijaya menit ke-60.
Skuad Serdadu Tridatu berusaha comeback dengan melancarkan serangan bertubi-tubi ke gawang Bhayangkara FC yang dikawal Aqil Savik.
Namun, kartu merah yang diperoleh gelandang Tim Receveur pada menit ke-82 mengubah jalannya pertandingan.
Dua menit setelah Tim Receveur keluar lapangan, Bhayangkara FC mencetak gol melalui Slavko Damjanovic menit ke-84.
Datang ke Lampung dengan ambisi tiga poin, Bali United takluk dari tuan rumah Bhayangkara FC saat kedua kesebelasan bentrok di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Jumat
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News