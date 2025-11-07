Bali United Gagal Comeback, Kartu Merah Tim Receveur Bikin Hancur, Cek Klasemen

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Bali United kembali meraih hasil minor di kompetisi Super League 2025-2026.

Datang ke Lampung dengan ambisi tiga poin, Bali United takluk dari tuan rumah Bhayangkara FC saat kedua kesebelasan bentrok di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Jumat (7/11) sore.

Bhayangkara FC berhasil mengalahkan Bali United dengan skor 2 – 1.

The Guardian – julukan Bhayangkara FC unggul lebih dahulu melalui gol yang dicetak striker Dendy Sulistyawan pada menit ke-4.

Bali United baru berhasil membalas pada babak kedua melalui pemain pengganti I Made Andhika Wijaya menit ke-60.

Skuad Serdadu Tridatu berusaha comeback dengan melancarkan serangan bertubi-tubi ke gawang Bhayangkara FC yang dikawal Aqil Savik.

Namun, kartu merah yang diperoleh gelandang Tim Receveur pada menit ke-82 mengubah jalannya pertandingan.

Dua menit setelah Tim Receveur keluar lapangan, Bhayangkara FC mencetak gol melalui Slavko Damjanovic menit ke-84.