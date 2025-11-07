JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bali United Gagal Comeback, Kartu Merah Tim Receveur Bikin Hancur, Cek Klasemen

Bali United Gagal Comeback, Kartu Merah Tim Receveur Bikin Hancur, Cek Klasemen

Jumat, 07 November 2025 – 18:04 WIB
Bali United Gagal Comeback, Kartu Merah Tim Receveur Bikin Hancur, Cek Klasemen - JPNN.com Bali
Pemain Bhayangkara FC duel dengan pemain Bali United di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (7/11) sore. Bali United kalah dari Bhayangkara FC dengan skor 1 - 2. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Bali United kembali meraih hasil minor di kompetisi Super League 2025-2026.

Datang ke Lampung dengan ambisi tiga poin, Bali United takluk dari tuan rumah Bhayangkara FC saat kedua kesebelasan bentrok di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Jumat (7/11) sore.

Bhayangkara FC berhasil mengalahkan Bali United dengan skor 2 – 1.

Baca Juga:

The Guardian – julukan Bhayangkara FC unggul lebih dahulu melalui gol yang dicetak striker Dendy Sulistyawan pada menit ke-4.

Bali United baru berhasil membalas pada babak kedua melalui pemain pengganti I Made Andhika Wijaya menit ke-60.

Skuad Serdadu Tridatu berusaha comeback dengan melancarkan serangan bertubi-tubi ke gawang Bhayangkara FC yang dikawal Aqil Savik.

Baca Juga:

Namun, kartu merah yang diperoleh gelandang Tim Receveur pada menit ke-82 mengubah jalannya pertandingan.

Dua menit setelah Tim Receveur keluar lapangan, Bhayangkara FC mencetak gol melalui Slavko Damjanovic menit ke-84.

Datang ke Lampung dengan ambisi tiga poin, Bali United takluk dari tuan rumah Bhayangkara FC saat kedua kesebelasan bentrok di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Jumat
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united Bhayangkara FC Bhayangkara FC vs Bali United Bhayangkara Presisi Lampung FC Super League 2025-2026 kartu merah Tim Receveur Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Gagal Comeback, Kartu Merah Tim Receveur Bikin Hancur, Cek Klasemen - JPNN.com Bali
    Bali United Gagal Comeback, Kartu Merah Tim Receveur Bikin Hancur, Cek Klasemen
  2. FIFA Matchday: Mirza Mustafic Gabung Luksemburg, Tantang Jerman & Irlandia Utara - JPNN.com Bali

    FIFA Matchday: Mirza Mustafic Gabung Luksemburg, Tantang Jerman & Irlandia Utara

  3. Paul Munster Tahu Cara Meredam Bali United, Puji Lawan Habis-habisan - JPNN.com Bali

    Paul Munster Tahu Cara Meredam Bali United, Puji Lawan Habis-habisan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU