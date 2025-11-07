FIFA Matchday: Mirza Mustafic Gabung Luksemburg, Tantang Jerman & Irlandia Utara

bali.jpnn.com, DENPASAR - FIFA Matchday kembali bergulir pada November 2025.

Bali United kembali menyumbangkan pemainnya untuk tim nasional (timnas) berlaga di ajang FIFA Matchday.

Namun, bukan untuk Timnas Indonesia, melainkan Luksemburg.

Panggilan itu datang untuk gelandang tengah Bali United, Mirza Mustafic.

Mantan pemain FK Sarajevo itu mendapat panggilan memperkuat Timnas Luksemburg untuk dua laga penting pada November 2025.

Dua laga itu menjadi bagian dari Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Timnas Luksemburg akan menghadapi Jerman pada Jumat (14/11) dan Senin (17/11) bersua Irlandia Utara.

"Kami meminta kesediaan untuk Mirza Mustafic mengikuti beberapa pertandingan Internasional pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Jerman dan Irlandia Utara," isi surat Federasi sepak bola Luksemburg kepada manajemen Bali United dilansir dari laman klub.