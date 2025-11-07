Paul Munster Tahu Cara Meredam Bali United, Puji Lawan Habis-habisan

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster memuji Bali United menjelang duel pekan ke-12 Super League 2025-2026 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (7/11) sore.

Menurut Paul Munster, Bali United adalah salah satu lawan berat Bhayangkara FC karena banyak bermaterikan pemain berkualitas, baik lokal maupun asing.

Namun, apapun yang terjadi, Bhayangkara FC harus siap menghadapi Bali United.

“Pertandingan yang penting buat kami.

Kami tahu Bali United adalah tim yang bagus dan punya pemain yang bagus. Ini menjadi tantangan buat kami,” kata Paul Munster dilansir dari ILeague.

“Kami sudah siap untuk pertandingan ini,” imbuhnya.

Oleh karena itu, mantan pelatih Persebaya itu mengaku telah melakukan persiapan yang terbaik untuk menghadapi laga ini.

Paul Munster telah meminta tim kepelatihan, terutama analis untuk menganalisis gaya permainan Bali United.