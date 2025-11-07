JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Paul Munster Tahu Cara Meredam Bali United, Puji Lawan Habis-habisan

Paul Munster Tahu Cara Meredam Bali United, Puji Lawan Habis-habisan

Jumat, 07 November 2025 – 09:54 WIB
Paul Munster Tahu Cara Meredam Bali United, Puji Lawan Habis-habisan - JPNN.com Bali
Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster memuji Bali United menjelang duel pekan ke-12 Super League 2025-2026 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (7/11) sore. Foto: ILeague

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster memuji Bali United menjelang duel pekan ke-12 Super League 2025-2026 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (7/11) sore.

Menurut Paul Munster, Bali United adalah salah satu lawan berat Bhayangkara FC karena banyak bermaterikan pemain berkualitas, baik lokal maupun asing.

Namun, apapun yang terjadi, Bhayangkara FC harus siap menghadapi Bali United.

Baca Juga:

“Pertandingan yang penting buat kami.

Kami tahu Bali United adalah tim yang bagus dan punya pemain yang bagus. Ini menjadi tantangan buat kami,” kata Paul Munster dilansir dari ILeague.

“Kami sudah siap untuk pertandingan ini,” imbuhnya.

Baca Juga:

Oleh karena itu, mantan pelatih Persebaya itu mengaku telah melakukan persiapan yang terbaik untuk menghadapi laga ini.

Paul Munster telah meminta tim kepelatihan, terutama analis untuk menganalisis gaya permainan Bali United.

Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster memuji Bali United menjelang duel pekan ke-12 Super League 2025-2026 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (7/11)
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Paul Munster Bhayangkara FC bali united Johnny Jansen Bhayangkara FC vs Bali United Super League 2025-2026 Bhayangkara Presisi Lampung FC Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Paul Munster Tahu Cara Meredam Bali United, Puji Lawan Habis-habisan - JPNN.com Bali
    Paul Munster Tahu Cara Meredam Bali United, Puji Lawan Habis-habisan
  2. Bhayangkara FC vs Bali United: Kadek Arel Bongkar Kondisi Tim, Ada Harapan - JPNN.com Bali

    Bhayangkara FC vs Bali United: Kadek Arel Bongkar Kondisi Tim, Ada Harapan

  3. Bali United Rilis Bus Ketiga, Mewah, Ada Sosok Hanoman & Naga Basuki - JPNN.com Bali

    Bali United Rilis Bus Ketiga, Mewah, Ada Sosok Hanoman & Naga Basuki

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU