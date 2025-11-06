Bhayangkara FC vs Bali United: Kadek Arel Bongkar Kondisi Tim, Ada Harapan

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Bali United menghadapi tantangan berat pada laga pekan ke-12 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Jumat (7/11) sore.

Dua laga dengan hasil minor saat Bali United menahan imbang Persita dan kalah kala melawan Persib Bandung, menjadi penyebabnya.

Hasil kurang memuaskan itu membuat pemain harus meningkatkan konsentrasi dan fokus untuk meraih hasil terbaik.

Kondisi para pemain itu dibongkar bek tengah Bali United Kadek Arel saat sesi konferensi pers, Kamis (6/11) sore.

Menurut Kadek Arel, para pemain datang ke Lampung dengan motivasi tinggi.

"Seluruh pemain dalam kondisi yang baik setelah hasil minim atas Persib pekan lalu.

Kami sudah menjalani latihan dengan maksimal.

Semoga besok melawan Bhayangkara FC bisa meraih hasil positif," ujar Kadek Arel dilansir dari laman klub.