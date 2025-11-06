Counter Attack Bhayangkara FC Jadi Momok Bali United, Johnny Jansen Blak-blakan

JPNN.com

Kamis, 06 November 2025 – 22:24 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen mewaspadai Bhayangkara FC saat duel di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (7/11) besok. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Pelatih Bali United Johnny Jansen melakukan analisis mendalam setelah meraih hasil kurang memuaskan dalam dua laga terakhir Super League 2025-2026.

Laga imbang Bali United kontra Persita dan keok saat menghadapi Persib menjadi alasan Johnny Jansen melakukan hal tersebut.

Pasalnya, lawan Bali United pada laga tandang pekan ke-12 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (7/11) besok, bukan lawan sembarangan.

Johnny Jansen menilai Bhayangkara Presisi Lampung FC adalah lawan berkualitas yang patut diwaspadai Bali United.

"Kami sudah melakukan semua persiapan dengan baik untuk laga (kontra Bhayangkara FC) ini.

Mulai dari program latihan, melihat video pertandingan lawan dan berbicara dengan beberapa pemain terkait laga kali ini," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Berdasar analisis sementara, kata Johnny Jansen, Bhayangkara FC memiliki gaya permainan agresif dan mengandalkan counter attack untuk menjebol gawang lawan.

Bhayangkara FC juga menjadi salah satu tim tersolid di kompetisi Super League 2025-2026 selain Borneo FC.

Pelatih Johnny Jansen menilai Bhayangkara Presisi Lampung FC adalah lawan berkualitas yang patut diwaspadai Bali United karena memiliki counter attack mematikan
