Bali United Rilis Bus Ketiga, Mewah, Ada Sosok Hanoman & Naga Basuki

Kamis, 06 November 2025 – 11:47 WIB
Bali United kembali merilis kendaraan operasional tim yang digunakan untuk menuju Stadion Kapten Dipta, Gianyar merek Hino RM 280 ABS Air Suspension Euro 4. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United kembali merilis kendaraan operasional tim yang digunakan untuk menuju Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Bus baru itu dirilis Sabtu (1/11/2025) lalu saat Bali United menjamu Persib Bandung.

Bus ketiga ini menjadi armada tempur Ricky Fajrin Cum sius saat melakoni laga kandang.

Armada Serdadu Tridatu ini memakai kerangka mesin Legacy Neo HD Prime Ultimate Edition dan merek Hino RM 280 ABS Air Suspension Euro 4.

Kendaraan operasional ini dilengkapi dengan kotak P3K untuk menjamin kesehatan pemain di dalam perjalanan dan juga APAR serta alat keselamatan lainnya.

Sebelumnya, Bali United merilis bus pertama pada 2019 dan kedua pada 2021.

Kendaraan operasional ini terlihat mewah dengan nuansa desain yang berwarna dan mewah.

Ada lukisan yang tersemat di badan bus ketiga Bali United, terinspirasi dari magis Pulau Dewata, memadukan harmoni warna Tridatu sebagai simbol keseimbangan dan kekuatan.

