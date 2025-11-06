JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Rekor Mike Houptmeijer Menjelang Bhayangkara FC vs Bali United: Minim Error, tetapi

Rekor Mike Houptmeijer Menjelang Bhayangkara FC vs Bali United: Minim Error, tetapi

Kamis, 06 November 2025 – 11:20 WIB
Rekor Mike Houptmeijer Menjelang Bhayangkara FC vs Bali United: Minim Error, tetapi - JPNN.com Bali
Kiper Bali United Mike Houptmeijer melakukan aksi penyelamatan saat laga Bali United kontra Persik di Stadion Kapten Dipta, Gianyar. Mike Houptmeijer siap menghadapi Bhayangkara FC, Jumat (7/11) besok. Foto: Instagram@mikehauptmeijer

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United kembali bersiap menghadapi duel penting pekan ke-12 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bhayangkara Presisi Lampung FC, Jumat (7/11) besok.

Pertandingan sarat gengsi ini dijadwalkan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, pukul 16.30 WITA.

Ada catatan menarik di bawah mistar gawang Bali United menjelang pertandingan ini.

Baca Juga:

Dilansir dari laman klub, kiper Bali United Mike Houptmeijer masih kukuh berada di puncak daftar save terbanyak Super League 2025-2026.

Mantan kiper klub Eredivisie, PEC Zwolle ini tercatat melakukan 42 penyelamatan dalam 10 pertandingan Bali United musim ini.

Nama Mike Houptmeijer bersaing dengan sejumlah penjaga gawang lokal yang beredar di ajang Super League 2025-2026.

Baca Juga:

Penyelamatan yang dilakukan kiper dengan market value Rp 1,74 miliar setara dengan capaian penjaga gawang Persebaya, Ernando Ari.

Posisi berikutnya ada kiper Madura United, Miswar Saputra dengan 41 save dan di bawahnya terdapat kiper PSBS Biak, Kadu Monteiro dengan 38 save.  

Kiper Bali United Mike Houptmeijer masih kukuh berada di puncak daftar save terbanyak Super League 2025-2026 dengan 42 kali penyelamatan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Mike Hauptmeijer bali united Bhayangkara FC Kiper Bhayangkara FC vs Bali United Rekor Mike Houptmeijer Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Rilis Bus Ketiga, Mewah, Ada Sosok Hanoman & Naga Basuki - JPNN.com Bali

    Bali United Rilis Bus Ketiga, Mewah, Ada Sosok Hanoman & Naga Basuki

  2. Rekor Mike Houptmeijer Menjelang Bhayangkara FC vs Bali United: Minim Error, tetapi - JPNN.com Bali
    Rekor Mike Houptmeijer Menjelang Bhayangkara FC vs Bali United: Minim Error, tetapi
  3. H2H Bhayangkara FC vs Bali United: Duel Tim Terluka, Siapa Jadi Pemenang - JPNN.com Bali

    H2H Bhayangkara FC vs Bali United: Duel Tim Terluka, Siapa Jadi Pemenang

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU