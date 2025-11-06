Rekor Mike Houptmeijer Menjelang Bhayangkara FC vs Bali United: Minim Error, tetapi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United kembali bersiap menghadapi duel penting pekan ke-12 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bhayangkara Presisi Lampung FC, Jumat (7/11) besok.

Pertandingan sarat gengsi ini dijadwalkan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, pukul 16.30 WITA.

Ada catatan menarik di bawah mistar gawang Bali United menjelang pertandingan ini.

Dilansir dari laman klub, kiper Bali United Mike Houptmeijer masih kukuh berada di puncak daftar save terbanyak Super League 2025-2026.

Mantan kiper klub Eredivisie, PEC Zwolle ini tercatat melakukan 42 penyelamatan dalam 10 pertandingan Bali United musim ini.

Nama Mike Houptmeijer bersaing dengan sejumlah penjaga gawang lokal yang beredar di ajang Super League 2025-2026.

Penyelamatan yang dilakukan kiper dengan market value Rp 1,74 miliar setara dengan capaian penjaga gawang Persebaya, Ernando Ari.

Posisi berikutnya ada kiper Madura United, Miswar Saputra dengan 41 save dan di bawahnya terdapat kiper PSBS Biak, Kadu Monteiro dengan 38 save.