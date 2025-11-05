H2H Bhayangkara FC vs Bali United: Duel Tim Terluka, Siapa Jadi Pemenang

JPNN.com

Rabu, 05 November 2025 – 09:53 WIB
Ilustrasi bola. Duel pekan ke-11 Super League 2025-2026 kembali berlanjut antara Bhayangkara FC kontra Bali United, Jumat (7/11) lusa. Siapa pemenangnya? Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, DENPASAR - Laga pekan ke-12 Super League 2025-2026 kembali bergulir pekan ini.

Bali United dijadwalkan menjalani laga tandang kontra tuan rumah Bhayangkara FC, Jumat (7/11) sore di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung.

Pertandingan ini diprediksi berjalan seru mengingat kedua kesebelasan meraih hasil berbeda pada laga terakhir Super League.

Bali United yang menjamu Persib di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) takluk dengan skor tipis 0 – 1, sementara Bhayangkara FC di waktu yang sama ditahan imbang tim tamu imbang Persita 1 – 1.

Kedua tim telah bertemu 16 kali dalam berbagai ajang, sementara di kompetisi Liga 1 bertemu 12 kali.

Dalam 12 kali pertemuan sejak 2017, Bhayangkara FC berhasil menang enam kali, sementara Bali United lima kali, satu laga berakhir imbang.

Dalam tiga kali pertemuan terakhir, Bali United menang dua kali, baik saat bertindak sebagai tuan rumah maupun tim tamu dengan skor identik 2 – 1.

Dua pertemuan itu terjadi pada 20 April 2024 dan 8 Agustus 2023.

