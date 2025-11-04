JPNN.com

Selasa, 04 November 2025 – 15:54 WIB
Bojan Hodak Puji Habis-habisan Kualitas Federico Barba, Sentil Pato
Bek tengah Persib asal Italia Federico Barba tampil menawan bersama skuad Pangeran Biru dan mendapat pujian pelatih Bojan Hodak. Foto: Instagram @fedebarba19

bali.jpnn.com, KUTA - Persib kembali mencetak rekor sensasional di pekan ke-11 Super League 2025-2026.

Melawan tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) malam, Persib berhasil menang dengan skor 0 -1.

Bali United kalah dari Persib Bandung gegara gol yang dicetak striker Andrew Jung pada menit ke-84.



Gol tersebut lahir setelah Bali United bermain dengan 10 pemain seusai gelandang Mirza Mustafic diganjar kartu merah oleh wasit Irfan Wahyu Wijanarko pada menit ke-66.

Selain menang perdana di kandang Bali United, Stadion Kapten Dipta, Persib melanjutkan catatan clean sheet musim ini.

Menurut pelatih Persib Bojan Hodak, catatan clean sheet kali kesekian bukan semata karena penampilan cemerlang kiper Teja Paku Alam, tetapi juga karena kukuhnya lini pertahanan skuad Pangeran Biru.



Salah satunya yang bermain apik adalah Federico Barba.

Mantan pelatih PSM Makassar itu menilai Federico Barba membuat pertahanan Persib lebih solid dan sulit ditembus lawan.

Pelatih Persib Bojan Hodak menilai bek tengah Federico Barba membuat pertahanan Persib lebih solid dan sulit ditembus lawan.
