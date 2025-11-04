Persib Sukses Melawan Kutukan Kontra Bali United, Respons Bojan Hodak Berkelas

bali.jpnn.com, KUTA - Persib lagi top perform di dua ajang yang mereka ikuti musim ini.

Pada laga terakhir Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) malam, Persib berhasil menang 0 – 1.

Bali United kalah dari Persib Bandung gegara gol yang dicetak striker Andrew Jung pada menit ke-84.

Gol tersebut lahir setelah Bali United bermain dengan 10 pemain seusai gelandang Mirza Mustafic diganjar kartu merah oleh wasit Irfan Wahyu Wijanarko pada menit ke-66.

Kemenangan itu sekaligus memutus rekor buruk Persib setiap bentrok melawan Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Persib akhirnya berhasil mengalahkan Bali United di kandangnya sendiri, sesuatu yang belum pernah terjadi di era sebelumnya.

Meski menang dengan penampilan yang impresif, pelatih Persib Bojan Hodak menganggapnya sebagai hal yang biasa.

Dilansir dari laman klub, Bojan Hodak mengaku tidak terlalu memikirkan catatan buruk Persib kontra Bali United sebelum dirinya datang.