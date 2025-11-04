Jo Jansen: Bali United Makin Berkembang, Laga Kontra Persija & Persib Jadi Bukti

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Bali United Johnny Jansen masih kecewa dengan hasil laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 kontra Persib di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) malam.

Bali United kalah dari Persib Bandung gegara gol yang dicetak striker Andrew Jung pada menit ke-84.

Gol tersebut lahir setelah Bali United bermain dengan 10 pemain seusai gelandang Mirza Mustafic diganjar kartu merah oleh wasit Irfan Wahyu Wijanarko pada menit ke-66.

Mirza Mustafic menerima kartu merah empat menit setelah masuk lapangan menggantikan gelandang Jordy Bruijn.

Menurut Johnny Jansen, meski Bali United menelan kekalahan, tetapi ia bangga dengan proses yang dijalani Ricky Fajrin Cum sius.

Para pemain Bali United makin matang dan memahami taktikal yang ia berikan.

"Saya melihat dari awal hingga sekarang tim ini terus berkembang.

Kami menjadi lebih bagus melalui umpan yang semakin matang, hingga pemahaman akan taktikal permainan,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.