Ini Respons Tim Receveur Setelah Bali United di Kandang: Kami Benar-benar Sial

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United gagal melanjutkan tren positif setelah pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 kalah dari tim tamu, Persib Bandung, di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) malam.

Bali United kalah dari Persib Bandung gegara gol yang dicetak striker Andrew Jung pada menit ke-84.

Gol tersebut lahir setelah Bali United bermain dengan 10 pemain seusai gelandang Mirza Mustafic diganjar kartu merah oleh wasit Irfan Wahyu Wijanarko pada menit ke-66.

Mirza Mustafic menerima kartu merah empat menit setelah masuk lapangan menggantikan gelandang Jordy Bruijn.

Kekalahan ini membuat gelandang Bali United Tim Receveur angkat bicara.

Menurut Tim Receveur, kekalahan ini sulit diterima pemain, pelatih maupun ofisial lantaran skuad Serdadu Tridatu telah menunjukkan performa yang menawan dalam tiga laga terakhir.

“Semua jadi serba sulit jika kalah karena ini tentang poin,” ujar Tim Receveur kepada awak media.

"Kami memiliki awal musim yang sangat baik, tetapi kemudian mengalami kesulitan karena kami tidak mendapatkan poin,” kata Tim Receveur.