Johnny Jansen Buka-bukaan, Lawan Terberat Bali United Bukan Persib, tetapi

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United baru saja menelan kekalahan kedua di kandang sendiri, Stadion Kapten Dipta, Gianyar, saat menantang Persib pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026, Sabtu (1/11) malam.

Bali United kalah dari Persib Bandung gegara gol yang dicetak striker Andrew Jung pada menit ke-84.

Gol tersebut lahir setelah Bali United bermain dengan 10 pemain seusai gelandang Mirza Mustafic diganjar kartu merah oleh wasit Irfan Wahyu Wijanarko pada menit ke-66.

Mirza Mustafic menerima kartu merah empat menit setelah masuk lapangan menggantikan gelandang Jordy Bruijn.

Yang menarik, pelatih Bali United Johnny Jansen mengatakan Persib bukan lawan terberat Bali United pada kompetisi Super League 2025-2026.

Dalam 10 laga terakhir bersama Bali United, lawan terberat Serdadu Tridatu versi Johnny Jansen adalah Persija Jakarta.

Bali United menantang Persija di Jakarta International Stadium (JIS) pada 14 September 2025 lalu dengan skor akhir 1 – 1.

Bali United mencetak gol terlebih dahulu melalui gelandang Mirza Mustafic menit ke – 19, sementara gol balasan Persija dicetak penyerang sayap Bruno Tubarao menit ke-56.