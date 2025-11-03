Persib Tancap Gas Setelah Bekuk Bali United, Fokus Laga Kontra Selangor FC

bali.jpnn.com, BADUNG - Pemain Persib langsung menjalani sesi latihan di dua tempat berbeda, Minggu (2/11) kemarin seusai mengalahkan Bali United pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) malam.

Pemain Persib yang tampil lebih dari 60 menit saat mengalahkan Bali United 1 – 0 menjalani latihan ringan, sementara sisanya berlatih normal.

10 pemain menjalani latihan di Stadion Gelora Samudra, Kuta, Badung, Bali, sementara pemain yang tampil melawan Bali United menggelar pemulihan di hotel tempat menginap.

Pelatih Bojan Hodak memimpin latihan di Stadion Gelora Samudra, Kuta.

Latihan ini menjadi bagian dari persiapan Persib menghadapi laga lanjutan ACL Two 2025-2026 kontra wakil Malaysia, Selangor FC, Kamis (6/11) mendatang.

Dilansir dari laman klub, para pemain mengawali latihan dengan pemanasan dan langsung melakukan latihan dengan menggunakan bola.

Latihan ini diberikan untuk menyamakan kebugaran pemain starter dan pengganti.

Febri Haryadi Cum sius memulai latihan pengganti pertandingan pada pukul 08.30 WITA dan berjalan kurang lebih 60 menit.