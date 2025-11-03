Johnny Jansen Tahu Diri Setelah Bali United Keok, Pakai Kata Proses

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kekalahan Bali United pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2025 kontra tim tamu Persib Bandung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) lalu masih membekas di benak pelatih, suporter hingga pemain.

Skuad terbaik yang disiapkan pelatih Johnny Jansen ternyata tidak mampu membendung kedigdayaan Persib Bandung.

Bali United kalah gegara gol yang dicetak striker Andrew Jung pada menit ke-84.

Gol tersebut lahir setelah Bali United bermain dengan 10 pemain seusai gelandang Mirza Mustafic diganjar kartu merah oleh wasit Irfan Wahyu Wijanarko pada menit ke-66.

Mirza Mustafic menerima kartu merah empat menit setelah masuk lapangan menggantikan gelandang Jordy Bruijn.

Pemain Timnas Luxembourg dianggap wasit melakukan pelanggaran keras dan berupaya mencederai lawan.

“Tim kami (Bali United) masih terus berproses.

Kami masih berupaya mengembangkan permainan tim ini,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.