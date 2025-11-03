JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Johnny Jansen Tahu Diri Setelah Bali United Keok, Pakai Kata Proses

Johnny Jansen Tahu Diri Setelah Bali United Keok, Pakai Kata Proses

Senin, 03 November 2025 – 06:40 WIB
Johnny Jansen Tahu Diri Setelah Bali United Keok, Pakai Kata Proses - JPNN.com Bali
Skuad terbaik yang disiapkan pelatih Bali United Johnny Jansen ternyata tidak mampu membendung kedigdayaan Persib Bandung. Bali United kalah dari Persib di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) dengan skor 0 - 1. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kekalahan Bali United pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2025 kontra tim tamu Persib Bandung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) lalu masih membekas di benak pelatih, suporter hingga pemain.

Skuad terbaik yang disiapkan pelatih Johnny Jansen ternyata tidak mampu membendung kedigdayaan Persib Bandung.

Bali United kalah gegara gol yang dicetak striker Andrew Jung pada menit ke-84.

Baca Juga:

Gol tersebut lahir setelah Bali United bermain dengan 10 pemain seusai gelandang Mirza Mustafic diganjar kartu merah oleh wasit Irfan Wahyu Wijanarko pada menit ke-66.

Mirza Mustafic menerima kartu merah empat menit setelah masuk lapangan menggantikan gelandang Jordy Bruijn.

Pemain Timnas Luxembourg dianggap wasit melakukan pelanggaran keras dan berupaya mencederai lawan.

Baca Juga:

“Tim kami (Bali United) masih terus berproses.

Kami masih berupaya mengembangkan permainan tim ini,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Skuad terbaik yang disiapkan pelatih Bali United Johnny Jansen ternyata tidak mampu membendung kedigdayaan Persib Bandung.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Johnny Jansen bali united Persib persib bandung Bali United vs Persib Bali United vs Persib Bandung kartu merah Mirza Mustafic Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persib Tancap Gas Setelah Bekuk Bali United, Fokus Laga Kontra Selangor FC - JPNN.com Bali

    Persib Tancap Gas Setelah Bekuk Bali United, Fokus Laga Kontra Selangor FC

  2. Johnny Jansen Tahu Diri Setelah Bali United Keok, Pakai Kata Proses - JPNN.com Bali
    Johnny Jansen Tahu Diri Setelah Bali United Keok, Pakai Kata Proses
  3. Julio Cesar Bangga Persib Cetak Sejarah di Kandang Bali United, Sorot Mental Tim - JPNN.com Bali

    Julio Cesar Bangga Persib Cetak Sejarah di Kandang Bali United, Sorot Mental Tim

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU