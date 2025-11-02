Julio Cesar Bangga Persib Cetak Sejarah di Kandang Bali United, Sorot Mental Tim

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persib tampil luar biasa pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 melawan tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) malam.

Bermain dengan determinasi tinggi sejak menit awal pertandingan, Persib Bandung berhasil menumbangkan Bali United dengan skor tipis 1 – 0.

Gol tunggal persib dicetak striker Andrew Jung pada menit ke-84 saat Bali United bermain dengan 10 pemain.

Bagi Persib Bandung, ini adalah kemenangan kelima beruntun tanpa kebobolan di semua ajang sekaligus menang perdana di kandang Bali United dalam sejarah klub.

Sebelumnya, Persib menang dua kali di ajang Super League saat menantang PSBS Biak dan Persis Solo.

Dua laga lagi terjadi di kompetisi ACL Two saat Persib melawan Bangkok United dan Selangor FC.

Menurut bek Persib Julio Cesar, kemenangan pertama yang didapat di kandang Bali United di kompetisi resmi itu merupakan hasil kerja keras seluruh anggota tim.

"Sekali lagi, kami bisa clean sheet. Kami bekerja dengan keras.