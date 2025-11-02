Johnny Jansen Puji Persib, Laga tak Mudah, Ini yang Bikin Bali United KO

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United gagal melanjutkan tren positif setelah pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 kalah dari tim tamu Persib Bandung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) malam.

Bali United kalah gegara gol yang dicetak striker Andrew Jung pada menit ke-84.

Gol tersebut lahir setelah Bali United bermain dengan 10 pemain seusai gelandang Mirza Mustafic diganjar kartu merah oleh wasit Irfan Wahyu Wijanarko pada menit ke-66.

Mirza Mustafic menerima kartu merah empat menit setelah masuk lapangan menggantikan gelandang Jordy Bruijn.

Pemain Timnas Luxembourg dianggap wasit melakukan pelanggaran keras dan berupaya mencederai lawan.

"Pertandingan yang tidak mudah karena Persib memiliki peluang dari free kick dan corner.

Kami sebenarnya juga punya peluang yang bisa menjadi gol pertama melalui Rahmat Arjuna,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Namun, situasinya berubah ketika pemainnya diganjar kartu merah.