JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Johnny Jansen Kecewa Bali United Keok dari Persib, Tuntut Wasit Adil

Johnny Jansen Kecewa Bali United Keok dari Persib, Tuntut Wasit Adil

Minggu, 02 November 2025 – 08:31 WIB
Johnny Jansen Kecewa Bali United Keok dari Persib, Tuntut Wasit Adil - JPNN.com Bali
Gelandang Bali United Kadek Agung melepaskan tendangan ditempel pemain Persib Thom Haye di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) malam. Bali United keok dari Persib dengan skor 0 - 1. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United gagal melanjutkan tren positif setelah pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 takluk dari Persib di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) malam.

Bali United kalah gegara gol yang dicetak striker Andrew Jung pada menit ke-84.

Gol tersebut lahir setelah Bali United bermain dengan 10 pemain seusai gelandang Mirza Mustafic diganjar kartu merah oleh wasit Irfan Wahyu Wijanarko pada menit ke-66.

Baca Juga:

Mirza Mustafic menerima kartu merah empat menit setelah masuk lapangan menggantikan gelandang Jordy Bruijn.

Pemain Timnas Luxembourg dianggap wasit melakukan pelanggaran keras dan berupaya mencederai lawan.

Namun, pelatih Bali United Johnny Jansen menilai ada keputusan wasit yang kurang tepat saat memberikan kartu merah kepada Mirza Mustafic.

Baca Juga:

Pasalnya, striker Boris Kopitovic juga mengalami insiden serupa, tetapi pemain Persib tak diganjar kartu.

"Saya pastinya kecewa dengan kartu merah itu karena mengubah jalannya pertandingan.

Pelatih Bali United Johnny Jansen menilai ada keputusan wasit yang kurang tepat saat momberikan kartu merah kepada Mirza Mustafic
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Johnny Jansen bali united Persib persib bandung Mirza Mustafic kartu merah wasit Bali United vs Persib Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Kecewa Bali United Keok dari Persib, Tuntut Wasit Adil - JPNN.com Bali
    Johnny Jansen Kecewa Bali United Keok dari Persib, Tuntut Wasit Adil
  2. Bojan Hodak Jujur Soal Kemenangan Persib, Kartu Merah Mirza Jadi Kunci - JPNN.com Bali

    Bojan Hodak Jujur Soal Kemenangan Persib, Kartu Merah Mirza Jadi Kunci

  3. Statistik Bali United vs Persib: Thom Haye Dkk Powerful, Tuan Rumah Bak Tim Medioker - JPNN.com Bali

    Statistik Bali United vs Persib: Thom Haye Dkk Powerful, Tuan Rumah Bak Tim Medioker

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU