Johnny Jansen Kecewa Bali United Keok dari Persib, Tuntut Wasit Adil

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United gagal melanjutkan tren positif setelah pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 takluk dari Persib di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) malam.

Bali United kalah gegara gol yang dicetak striker Andrew Jung pada menit ke-84.

Gol tersebut lahir setelah Bali United bermain dengan 10 pemain seusai gelandang Mirza Mustafic diganjar kartu merah oleh wasit Irfan Wahyu Wijanarko pada menit ke-66.

Mirza Mustafic menerima kartu merah empat menit setelah masuk lapangan menggantikan gelandang Jordy Bruijn.

Pemain Timnas Luxembourg dianggap wasit melakukan pelanggaran keras dan berupaya mencederai lawan.

Namun, pelatih Bali United Johnny Jansen menilai ada keputusan wasit yang kurang tepat saat memberikan kartu merah kepada Mirza Mustafic.

Pasalnya, striker Boris Kopitovic juga mengalami insiden serupa, tetapi pemain Persib tak diganjar kartu.

"Saya pastinya kecewa dengan kartu merah itu karena mengubah jalannya pertandingan.