Bojan Hodak Jujur Soal Kemenangan Persib, Kartu Merah Mirza Jadi Kunci

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persib tampil luar biasa pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 melawan tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11).

Bermain dengan determinasi tinggi sejak menit awal pertandingan, Persib Bandung berhasil menumbangkan Bali United dengan skor tipis 1 – 0.

Gol tunggal persib dicetak striker Andrew Jung pada menit ke-84 saat Bali United bermain dengan 10 pemain.

Menurut Bojan Hodak, Persib diuntungkan dan bisa memenangkan pertandingan setelah gelandang Timnas Luxembourg Mirza Mustafic diganjar kartu merah pada menit ke-66.

"Secara permainan sebenarnya masih 50 : 50.

Namun, setelah pemain Bali United (Mirza Mustafic) mendapat kartu merah, kami bisa memanfaatkan dengan menciptakan banyak peluang dan akhirnya menjadi gol,” ujar Bojan Hodak dilansir dari laman klub.

Mantan pelatih PSM Makassar ini pun mengapresiasi kerja keras semua pemainnya.

Menurut pelatih berkebangsaan Kroasia ini, kemenangan ini membuat timnya lebih percaya diri.