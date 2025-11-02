JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bojan Hodak Jujur Soal Kemenangan Persib, Kartu Merah Mirza Jadi Kunci

Bojan Hodak Jujur Soal Kemenangan Persib, Kartu Merah Mirza Jadi Kunci

Minggu, 02 November 2025 – 08:05 WIB
Bojan Hodak Jujur Soal Kemenangan Persib, Kartu Merah Mirza Jadi Kunci - JPNN.com Bali
Pelatih Bojan Hodak memberi instruksi kepada staf pelatih saat bentrok melawan Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11). Persib mengalahkan tuan rumah Bali United dengan skor 1 - 0. Foto: Persib

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persib tampil luar biasa pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 melawan tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11).

Bermain dengan determinasi tinggi sejak menit awal pertandingan, Persib Bandung berhasil menumbangkan Bali United dengan skor tipis 1 – 0.

Gol tunggal persib dicetak striker Andrew Jung pada menit ke-84 saat Bali United bermain dengan 10 pemain.

Baca Juga:

Menurut Bojan Hodak, Persib diuntungkan dan bisa memenangkan pertandingan setelah gelandang Timnas Luxembourg Mirza Mustafic diganjar kartu merah pada menit ke-66.

"Secara permainan sebenarnya masih 50 : 50.

Namun, setelah pemain Bali United (Mirza Mustafic) mendapat kartu merah, kami bisa memanfaatkan dengan menciptakan banyak peluang dan akhirnya menjadi gol,” ujar Bojan Hodak dilansir dari laman klub.

Baca Juga:

Mantan pelatih PSM Makassar ini pun mengapresiasi kerja keras semua pemainnya.

Menurut pelatih berkebangsaan Kroasia ini, kemenangan ini membuat timnya lebih percaya diri.

Menurut Bojan Hodak, Persib diuntungkan dan bisa memenangkan pertandingan setelah gelandang Bali United Mirza Mustafic diganjar kartu merah pada menit ke-66.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bojan Hodak Persib persib bandung bali united Bali United vs Persib Bali United vs Persib Bandung Mirza Mustafic kartu merah Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Kecewa Bali United Keok dari Persib, Tuntut Wasit Adil - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Kecewa Bali United Keok dari Persib, Tuntut Wasit Adil

  2. Bojan Hodak Jujur Soal Kemenangan Persib, Kartu Merah Mirza Jadi Kunci - JPNN.com Bali
    Bojan Hodak Jujur Soal Kemenangan Persib, Kartu Merah Mirza Jadi Kunci
  3. Statistik Bali United vs Persib: Thom Haye Dkk Powerful, Tuan Rumah Bak Tim Medioker - JPNN.com Bali

    Statistik Bali United vs Persib: Thom Haye Dkk Powerful, Tuan Rumah Bak Tim Medioker

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU