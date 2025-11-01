Statistik Bali United vs Persib: Thom Haye Dkk Powerful, Tuan Rumah Bak Tim Medioker

JPNN.com

Sabtu, 01 November 2025 – 21:49 WIB
Penyerang sayap Bali United Rahmat Arjuna berduel dengan pemain belakang Persib Eliano Reijndres di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11). Persib mengalahkan Bali United dengan skor tipis 1 - 0. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persib tampil luar biasa pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 melawan tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11).

Bermain dengan determinasi tinggi sejak menit awal pertandingan, Persib Bandung berhasil menumbangkan Bali United dengan skor tipis 1 – 0.

Gol tunggal persib dicetak striker Andrew Jung pada menit ke-84 saat Bali United bermain dengan 10 pemain seusai gelandang Mirza Mustafic diganjar kartu merah wasit menit ke-66.

Kemenangan Persib kontra Bali United cukup wajar mengingat Thom Haye Cum sius powerful sepanjang pertandingan.

Meski berstatus tim tamu, penguasaan bola pemain Persib mencapai 66 persen, berbanding dengan Bali United yang hanya 34 persen.

Kedigdayaan pemain Persib terlihat setelah berhasil melepaskan 15 kali shots on target, lima di antaranya tepat sasaran.

Bali United di lain sisi hanya bisa melepaskan empat tembakan, dua di antaranya tepat sasaran.

Passing pemain Bali United juga buruk, hanya berhasil melakukan 273 kali operan, 189 di antaranya berhasil dengan akurasi hanya 69 persen.

