Bali United Tumbang, Persib Menang Perdana di Stadion Dipta, Cek Klasemen

Sabtu, 01 November 2025 – 21:24 WIB
Penyerang Bali United Boris Kopitovic berduel dengan pemain belakang Persib Eliano Reijnders di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) malam. Bali United kalah dari Persib dengan skor 0 - 1. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persib tampil luar biasa pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 melawan tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11).

Bermain dengan determinasi tinggi sejak menit awal pertandingan, Persib Bandung berhasil menumbangkan Bali United dengan skor tipis 1 – 0.

Gol Tunggal persib dicetak striker Andrew Jung pada menit ke-84 saat Bali United bermain dengan 10 pemain seusai gelandang Mirza Mustafic diganjar kartu merah wasit menit ke-66.

Hasil ini menjadi kemenangan perdana Persib atas Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.                

Untuk diketahui, kedua tim telah bertemu dalam 22 pertandingan, 16 di antaranya adalah laga Liga 1 dan satu di Super League.

Dalam 17 pertandingan itu, Bali United menang lima kali, Persib tiga kali – termasuk laga Sabtu (1/11) malam, sembilan laga lainnya berakhir imbang.

Berkat kemenangan ini, Persib merangsek ke peringkat ketiga klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan 19 poin, hasil dari enam kali menang, sekali imbang dan dua kali kalah.

Bali United tertahan di posisi kedelapan Super League 2025-2026 dengan 13 poin, hasil dari tiga kali menang, empat kali seri dan tiga kali kalah.

Persib tampil luar biasa pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 setelah mengalahkan tuan rumah Bali United di Stadion Dipta, Gianyar, dengan skor 1 - 0
