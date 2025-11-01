Piala Dunia U17: Nova Arianto Rilis 21 Pemain Timnas U17, 2 dari Bali United

bali.jpnn.com, QATAR - Skuad Timnas U17 Indonesia akhirnya terbentuk.

Pelatih Nova Arianto resmi menetapkan 21 pemain yang akan memperkuat Timnas U17 Indonesia seusai menggelar training center (TC) dan menggelar laga uji coba kontra Panama dan Pantai Gading.

Skuad ini merupakan kombinasi pemain-pemain muda terbaik dari Tanah Air dan sejumlah pemain diaspora yang berkarier di luar negeri.

Nova Arianto menyiapkan tiga kiper, 10 bek, lima gelandang, dan tiga penyerang untuk menghadapi Kualifikasi Grup H Piala Dunia U17 2025 kontra Brasil, Honduras dan Zambia yang berlangsung di Aspire Zone, Al Rayyan, Qatar.

Dilansir dari laman PSSI, pemain diaspora yang dipanggil mantan asisten pelatih Shin Tae yong itu adalah kiper Mike Rajasa Hoppenbrouwers, Matthew Baker, dan Lucas Lee.

Nova Arianto juga memanggil dua pemain Bali United, yakni I Putu Panji Apriawan yang diproyeksi menjadi kapten Timnas U17 Indonesia dan Ida Bagus Putu Cahya.

Satu pemain Bali United Youth atas nama Putu Ekayana Yoga tersingkir dari skuad Timnas U17 Indonesia.

Timnas U17 Indonesia akan memulai perjalanan dengan menghadapi Zambia pada 4 November 2025 pukul 18.45 waktu setempat.