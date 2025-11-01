Tekad Barba Bungkam Bali United Besar, Harap Tuah Oktober Berlanjut

bali.jpnn.com, GIANYAR - Misi besar diusung bek tengah Persib Federico Barba menjelang laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) malam pukul 20.00 WITA.

Barba, sapaan akrabnya bertekad melanjutkan episode apik bulan Oktober bersama Persib saat melawan Bali United.

Pemain berkebangsaan Italia ini siap berjuang gawang Persib tidak sampai kebobolan dan skuad Pangeran Biru bisa memenangkan pertandingan.

Persib mencatatkan kemenangan tanpa kebobolan dalam empat pertandingan beruntun melawan Bangkok United (2-0) dan Selangor FC (2-0) di AFC Champions League Two serta PSBS Biak (3-0) dan Persis Solo (2-0) di Super League.

Kinerja Federico Barba di sektor pertahanan sangat apik.

Fakta itu terlihat pada laga terakhir Persib kontra Persis 27 Oktober 2025 lalu.

Persib yang bermain dengan 10 pemain, mampu mengalahkan Persis Solo dengan skor 2 – 0.

Federico Barba pun dinobatkan sebagai pemain terbaik pada laga tersebut.