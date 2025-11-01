Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Persib, Dijamin Seru

JPNN.com

Sabtu, 01 November 2025 – 17:22 WIB
Kapten Persib Marc Klok berduel dengan gelandang bertahan Bali United Brandon Wilson di Stadion GBLA, Jumat (18/4) lalu. Kedua kesebelasan kembali bentrok Sabtu (1/11) malam di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali. Foto: Liga Indonesia Baru

bali.jpnn.com, GIANYAR - Duel big match tersaji pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 antara tuan rumah Bali United melawan Persib Bandung.

Pertandingan besar dengan materi pemain bintang ini akan bergulir Sabtu (1/11 malam pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali.

Bagi Anda yang tidak menyaksikan langsung pertandingan langsung di stadion, bisa menikmati siaran live di Indosiar, dan opsi streaming di Vidio.

Kedua tim telah bertemu dalam 21 pertandingan, 16 di antaranya adalah laga Liga 1.

Dalam 16 pertandingan itu, Bali United menang enam kali, Persib hanya dua kali, sembilan laga lainnya berakhir imbang.

Head to head kedua kesebelasan yang berpihak ke tuan rumah disadari pelatih Persib Bojan Hodak.

Pelatih berkebangsaan Kroasia itu meminta skuad Pangeran Biru – julukan Persib fokus ke permainan tanpa terganggu oleh apapun yang berpotensi menghilangkan konsentrasi tim.

Pasalnya, Bojan Hodak ingin Persib Bandung melanjutkan kisah sukses di Oktober lalu pada November 2025 ini.

Duel big match tersaji pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 antara tuan rumah Bali United melawan Persib Bandung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar
