Bali United vs Persib: Rizky Dwi Siap Menghentikan Eliano Reijnders & Thom Haye

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bek kanan Bali United Rizky Dwi Febrianto punya target tinggi saat menjamu Persib pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) malam.

Mantan pemain Persis Solo ini ingin Bali United meraih tiga poin setelah pada laga sebelumnya ditahan imbang Persita dengan skor kacamata 0 – 0.

“Semua orang tahu hasil pekan sebelumnya kami meraih hasil imbang di rumah dengan Persita.

Kami harus bangkit saat melawan Persib,” ujar Rizky Dwi dilansir dari laman klub.

Oleh karena itu, kata Rizky Dwi, dalam seminggu terakhir, skuad Serdadu Tridatu menggenjot latihan, menyiapkan taktik dan strategi terbaik menghadapi Persib.

Bagi Rizky Dwi, kekuatan Persib jauh di atas kontestan Super League lainnya.

Oleh karena itu, persiapan harus dilakukan maksimal jika ingin meraih hasil positif.

“Kami sudah menyiapkan semuanya dengan baik menjelang melawan Persib Bandung.