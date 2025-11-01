Guaycochea Absen Kontra Bali United, Bojan Hodak Banyak Opsi, tak Khawatir

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persib Bandung dalam kondisi pincang saat menantang tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) malam.

Persib dipastikan tak bisa diperkuat gelandang asing Luciano Guaycochea saat laga big match kontra Bali United.

Gelandang berkebangsaan Argentina itu absen karena menjalani hukuman kartu merah yang diterimanya saat melawan Persis pada laga Senin (27/10) di Stadion GBLA, Bandung.

Meski tak bisa diperkuat Luciano Guaycochea, pelatih Bojan Hodak tak risau.

Menurut mantan pelatih PSM Makassar itu, Persib punya banyak pemain yang bisa menggantikan posisi Luciano Guaycochea.

"Kami masih memiliki pemain (lain). Mungkin Robi (Darwis), mungkin Adam (Alis), mungkin Wiliam (Marcillio), mungkin (Frans) Putros.

Jadi, kami punya banyak opsi," kata Bojan Hodak dilansir laman klub percaya.

Pelatih berkebangsaan Kroasia itu memastikan semua pemain Persib dalam kondisi prima.