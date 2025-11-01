Bojan Hodak Pantang Anggap Remeh Bali United, Tim Kuat, Sulit Dikalahkan

JPNN.com

Sabtu, 01 November 2025 – 07:11 WIB
Pelatih Persib Bojan Hodak pantang menganggap remeh tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) malam. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Persib Bojan Hodak pantang menganggap remeh tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) malam.

Menurut Bojan Hodak, meski Bali United saat ini berada di peringkat kedelapan, tetapi tren skuad Serdadu Tridatu sedang menanjak.

Dalam tiga laga terakhir, Bali United mengantongi tujuh poin, hasil dari dua kali menang melawan Semen Padang dan Persijap, serta menahan tim kuat, Persita.

“Mereka (Bali United) dalam tren positif. Persib harus waspada,” ujar Bojan Hodak dilansir dari laman klub.

Pelatih berkebangsaan Kroasia ini mengatakan Bali United merupakan salah satu tim kuat dan tangguh di Super League 2025-2026.

DNA Bali United adalah tim juara.

Persib sebelum era Bojan Hodak kerap menjadi lumbung gol Bali United.

Skuad Pangeran Biru selalu kesulitan setiap bertemu Bali United.

