Johnny Jansen Puji Setinggi Langit Bojan Hodak, Sentil Performa Thom Haye

Jumat, 31 Oktober 2025 – 20:40 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen memuji juru taktik Persib Bojan Hodak menjelang kedua kesebelasan bentrok di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, besok malam. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Bali United Johnny Jansen secara terbuka memuji juru taktik Persib Bojan Hodak menjelang kedua tim bentrok pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) malam.

Johnny Jansen secara terbuka memuji Bojan Hodak yang berhasil membawa Persib Bandung meraih gelar juara Liga 1 back to back dua musim terakhir.

Sama seperti Persib, Bali United juga pernah merasakan gelar juara Liga 1 back to back pada era pelatih Stefano ‘Teco’ Cugurra.

Tugas Johnny Jansen saat ini adalah melanjutkan pencapaian Stefano ‘Teco’ Cugurra yang selalu tampil apik setiap Bali United melawan Persib.

“Dia (Bojan Hodak) pelatih yang bagus dengan dua trofi juara di liga Indonesia.

Dia pelatih hebat dan juga memiliki pemain yang berkualitas,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Menurut Jo Jansen, sapaan akrabnya, kualitas Bojan Hodak dipadu dengan pemain mentereng di semua lini membuat Persib menjadi lawan menakutkan semua kontestan Super League, tak terkecuali Bali United.

“Apa yang diraih Persib adalah bukti kualitas pelatih dan pemainnya,” imbuhnya.

Pelatih Bali United Johnny Jansen secara terbuka memuji juru taktik Persib Bojan Hodak menjelang kedua tim bentrok di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu malam
