JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Johnny Jansen Bongkar Taktik Bali United Bungkam Persib, Target Cetak Gol Cepat

Johnny Jansen Bongkar Taktik Bali United Bungkam Persib, Target Cetak Gol Cepat

Jumat, 31 Oktober 2025 – 20:09 WIB
Johnny Jansen Bongkar Taktik Bali United Bungkam Persib, Target Cetak Gol Cepat - JPNN.com Bali
Pelatih Johnny Jansen mengaku tak sabar Bali United menghadapi tim bertabur bintang Persib Bandung pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) malam. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Johnny Jansen mengaku tak sabar Bali United menghadapi tim bertabur bintang Persib Bandung pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) malam.

Johnny Jansen tak sabar menghadapi mantan anak asuhnya di PEC Zwolle, Eliano Reijnders, yang saat ini berseragam Persib.

Johnny Jansen bahkan secara terbuka membongkar taktik yang akan diterapkan Bali United saat menghadapi Persib.

Baca Juga:

“Hanya ada satu cara (mengalahkan Persib), yaitu bekerja keras di pertandingan untuk meraih hasil positif,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Menurut Jo Jansen, sapaan akrabnya, laga big match besok malam diprediksi berjalan tidak mudah.

Namun, Bali United harus bisa memanfaatkan peluang sebagai tuan rumah untuk meraih kemenangan meski sadar lawan yang dihadapi bermaterikan kelas wahid.

Baca Juga:

“Saya tahu pertandingan berjalan tidak mudah, tetapi para pemain harus berjuang maksimal agar poin maksimal menjadi milik Bali United,” kata Johnny Jansen.

Sayangnya materi pemain Bali United tidak lengkap saat menghadapi Persib.

Pelatih Johnny Jansen secara terbuka membongkar taktik yang akan diterapkan Bali United saat menghadapi Persib pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Johnny Jansen bali united Persib persib bandung Bali United vs Persib Bali United vs Persib Bandung gol Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026 Eliano Reijnders

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Puji Setinggi Langit Bojan Hodak, Sentil Performa Thom Haye - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puji Setinggi Langit Bojan Hodak, Sentil Performa Thom Haye

  2. Johnny Jansen Bongkar Taktik Bali United Bungkam Persib, Target Cetak Gol Cepat - JPNN.com Bali
    Johnny Jansen Bongkar Taktik Bali United Bungkam Persib, Target Cetak Gol Cepat
  3. Tim Receveur Sentil Peran Besar Thom Haye di Persib: Kami Jadi Lawan Terbaik - JPNN.com Bali

    Tim Receveur Sentil Peran Besar Thom Haye di Persib: Kami Jadi Lawan Terbaik

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU