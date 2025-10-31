Johnny Jansen Bongkar Taktik Bali United Bungkam Persib, Target Cetak Gol Cepat

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Johnny Jansen mengaku tak sabar Bali United menghadapi tim bertabur bintang Persib Bandung pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) malam.

Johnny Jansen tak sabar menghadapi mantan anak asuhnya di PEC Zwolle, Eliano Reijnders, yang saat ini berseragam Persib.

Johnny Jansen bahkan secara terbuka membongkar taktik yang akan diterapkan Bali United saat menghadapi Persib.

“Hanya ada satu cara (mengalahkan Persib), yaitu bekerja keras di pertandingan untuk meraih hasil positif,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Menurut Jo Jansen, sapaan akrabnya, laga big match besok malam diprediksi berjalan tidak mudah.

Namun, Bali United harus bisa memanfaatkan peluang sebagai tuan rumah untuk meraih kemenangan meski sadar lawan yang dihadapi bermaterikan kelas wahid.

“Saya tahu pertandingan berjalan tidak mudah, tetapi para pemain harus berjuang maksimal agar poin maksimal menjadi milik Bali United,” kata Johnny Jansen.

Sayangnya materi pemain Bali United tidak lengkap saat menghadapi Persib.