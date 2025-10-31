JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Tim Receveur Sentil Peran Besar Thom Haye di Persib: Kami Jadi Lawan Terbaik

Tim Receveur Sentil Peran Besar Thom Haye di Persib: Kami Jadi Lawan Terbaik

Jumat, 31 Oktober 2025 – 05:49 WIB
Tim Receveur Sentil Peran Besar Thom Haye di Persib: Kami Jadi Lawan Terbaik - JPNN.com Bali
Gelandang Bali United Tim Receveur berduel dengan pemain Deltras FC saat laga uji coba di Bali United Training Center. Tim Receveur siap menghadapi Persib di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) besok. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, GIANYAR - Gelandang Bali United Tim Receveur kembali menyentil peran Thom Haye bersama Persib menjelang kedua kesebelasan bentrok pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) malam.

Kebetulan keduanya pernah bermain bersama di klub Eredivisie, Almere City musim lalu.

“Secara pribadi saya mengenal dia (Thom Haye) orang yang baik dan saya pikir dia pemain sepak bola yang memiliki kualitas,” ujar Tim Receveur dilansir dari laman klub.

Baca Juga:

Menurut Tim Receveur, keberadaan Thom Haye yang menjadi pemain termahal di Super League 2025-2026 membuat kompetisi Liga Indonesia meningkat.

Persib pun menjadi klub yang berbeda dibandingkan kontestan yang lain.

“Dia (Thom Haye) datang dari kompetisi Belanda untuk bermain di sini.

Baca Juga:

Saya pikir kualitas liga Indonesia semakin berkembang, tetapi Sabtu nanti (besok) kami akan menjadi lawan di lapangan,” kata Tim Receveur.

Tim Receveur menjadi pilihan utama Johnny Jansen sejak teken kontrak awal musim.

Menurut Tim Receveur, tim pelatih Bali United sudah menyiapkan semua skema dan strategi terbaik menghadapi Persib pada laga pekan ke-11, Sabtu (1/11) besok
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Tim Receveur Thom Haye bali united Persib Almere City Bali United vs Persib Eredivisie Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tim Receveur Sentil Peran Besar Thom Haye di Persib: Kami Jadi Lawan Terbaik - JPNN.com Bali
    Tim Receveur Sentil Peran Besar Thom Haye di Persib: Kami Jadi Lawan Terbaik
  2. Rekor Fantastis Persib Bikin Bali United Minder, Patricio Matricardi Buka Suara - JPNN.com Bali

    Rekor Fantastis Persib Bikin Bali United Minder, Patricio Matricardi Buka Suara

  3. Bali United vs Persib: Tim Receveur Puji Thom Haye, Dongkrak Liga Indonesia - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persib: Tim Receveur Puji Thom Haye, Dongkrak Liga Indonesia

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU