Tim Receveur Sentil Peran Besar Thom Haye di Persib: Kami Jadi Lawan Terbaik

bali.jpnn.com, GIANYAR - Gelandang Bali United Tim Receveur kembali menyentil peran Thom Haye bersama Persib menjelang kedua kesebelasan bentrok pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) malam.

Kebetulan keduanya pernah bermain bersama di klub Eredivisie, Almere City musim lalu.

“Secara pribadi saya mengenal dia (Thom Haye) orang yang baik dan saya pikir dia pemain sepak bola yang memiliki kualitas,” ujar Tim Receveur dilansir dari laman klub.

Menurut Tim Receveur, keberadaan Thom Haye yang menjadi pemain termahal di Super League 2025-2026 membuat kompetisi Liga Indonesia meningkat.

Persib pun menjadi klub yang berbeda dibandingkan kontestan yang lain.

“Dia (Thom Haye) datang dari kompetisi Belanda untuk bermain di sini.

Saya pikir kualitas liga Indonesia semakin berkembang, tetapi Sabtu nanti (besok) kami akan menjadi lawan di lapangan,” kata Tim Receveur.

Tim Receveur menjadi pilihan utama Johnny Jansen sejak teken kontrak awal musim.