Rekor Fantastis Persib Bikin Bali United Minder, Patricio Matricardi Buka Suara

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib lagi bersiap menghadapi laga tandang kontra tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) malam.

Kepercayaan diri pemain Persib lagi meningkat setelah sepanjang Oktober 2025 berhasil menyapu bersih empat kemenangan plus nirkebobolan, baik di ajang Super League maupun ACL Two.

Empat kemenangan itu diraih Persib saat melawan Bangkok United (2-0), PSBS Biak (3-0), Selangor FC (2-0) dan Persis Solo (2-0).

Bali United di lain sisi dalam dua laga terakhir Oktober 2025 hanya meraih sekali kemenangan kontra Persijap (2-1) dan ditahan imbang Persita (1-1).

Statistik ini membuat Bali United yang belum stabil musim ini bisa jadi jantungan.

Performa apik ini tak membuat bek Persib Patricio Matricardi.

Pesepak bola asal Argentina ini memilih fokus melanjutkan tren positif bersama tim pada November 2025.

Salah satunya fokus menghadapi Bali United.