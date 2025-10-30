Bali United vs Persib: Tim Receveur Puji Thom Haye, Dongkrak Liga Indonesia

bali.jpnn.com, GIANYAR - Momen emosional dipastikan bakal terjadi pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 antara tuan rumah Bali United kontra Persib Bandung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) malam.

Pasalnya, ada pelatih dan sejumlah pemain yang bakal bereuni di tengah lapangan.

Ada pelatih Bali United Johnny Jansen, kiper Mike Houptmeijer dan gelandang Persib Eliano Reijnders yang temu kangen di lapangan.

Keduanya pernah satu tim saat membela klub Eredivisie, PEC Zwolle.

Di luar itu masih ada dua gelandang di dua tim berbeda, Tim Receveur bersama Bali United dan Thom Haye di Persib Bandung.

Kebetulan keduanya pernah memperkuat Almere City pada musim 2024-2025 sebelum akhirnya berpisah memilih jalan kariernya sendiri-sendiri.

“Secara pribadi saya mengenal dia (Thom Haye) orang yang baik dan saya pikir dia pemain sepak bola yang memiliki kualitas.

Dia datang dari kompetisi Belanda untuk bermain di sini dan saya pikir kualitas liga Indonesia juga semakin berkembang,” ujar Tim Receveur dilansir dari laman klub.