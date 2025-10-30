Kabar Terbaru Frans Putros & Andrew Jung dari Bojan Hodak, Bali United Waspada

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung siap melakoni laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 kontra Bali United seusai mengalahkan Persis Solo, Senin (27/10) lalu.

Laga big match itu bakal berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) malam pukul 20.00 WITA.

Yang menggembirakan, semua pemain Persib dalam kondisi bugar dan siap tempur melawan tuan rumah Bali United.

Kondisi itu diungkap pelatih Bojan Hodak seusai memimpin latihan tim, Rabu (29/10) kemarin.

Sejumlah pemain yang tampil lebih dari 60 menit mendapat menu latihan ringan.

Sisanya yang hanya menghangatkan bangku Cadangan mendapatkan menu latihan tambahan.

"Semuanya bagus. Pemain yang kemarin bermain hanya berlatih ringan dan yang tidak bermain mereka tadi bekerja ekstra.

Atmosfernya bagus, semuanya bagus," kata Bojan Hodak dilansir dari laman klub.