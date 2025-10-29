Duel Bali United vs Persib Jadi Ajang Reuni Jo Jansen & Eliano Reijnders, Memuji

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United dalam persiapan menghadapi laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 kontra tim bintang, Persib Bandung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) malam.

Laga ini menjadi penentu, siapa yang hebat, Persib atau tuan rumah Bali United.

Yang menarik, pertandingan nanti sekaligus menjadi ajang reuni antara pelatih Bali United Johnny Jansen dengan gelandang Persib, Eliano Reijnders.

Musim lalu keduanya saling berkolaborasi menciptakan sejarah bersama klub Eredivisie, PEC Zwolle.

Johnny Jansen saat itu sebagai pelatih, sementara Eliano Reijnders menjadi pemain.

Momen paling gila terjadi saat PEC Zwolle yang bertindak sebagai tim tamu melawan tuan rumah Willem II.

Laga tersebut berakhir dengan skor 2 – 1 untuk kemenangan PEC Zwolle.

Dua gol PEC Zwolle saat itu dicetak Younes Namli dan Eliano Reijnders.