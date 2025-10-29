Performa On Fire Persib Bikin Johnny Jansen Deg-degan, Berharap Pemain ke-12

JPNN.com

Rabu, 29 Oktober 2025 – 19:01 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen memimpin skuad Serdadu Tridatu. Bali United bersiap menghadapi Persib Bandung, Sabtu (1/11) mendatang. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Laga berat menanti Bali United pada pekan ke-11 Super League 2025-2026.

Bali United dijadwalkan menantang tim juara Liga 1 dua musim terakhir, Persib Bandung, Sabtu (1/11) malam.

Meski berstatus laga home, tidak mudah bagi Bali United meraih poin dari Persib.

Pasalnya, skuad Pangeran Biru – julukan Persib musim ini berubah total.

Persib menjadi satu di antara tiga klub yang memiliki market value di atas Rp 100 miliar, selain Persija Jakarta dan Dewa United.

Kekuatan uang membuat Persib bertabur pemain bintang. Wajar Persib mendominasi di ajang Super League 2025-2026 maupun ACL Two 2025-2026.

Di Kompetisi Super League, dalam delapan laga terakhir, Persib berhasil menang lima kali, sekali seri dan dua kali kalah.

Bandingkan dengan Bali United yang dalam sembilan laga terakhir, baru menang tiga kali, empat kali seri dan dua kali kalah.

Pelatih Bali United Johnny Jansen deg-degan menjelang laga pekan ke-10 kontra Persib Bandung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) mendatang
