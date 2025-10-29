Tomas Trucha Dikontrak Pendek, Targetnya Bawa PSM Finis 5 Besar, Wow

bali.jpnn.com, MAKASSAR - Manajemen PSM Makassar langsung menunjuk pelatih baru berkebangsaan Republik Ceko, Tomas Trucha setelah ditinggal Bernardo Tavares.

Pelatih berlisensi Pro A UEFA ini resmi diperkenalkan kepada suporter dan awak media di Official Store PSM Makassar, Selasa (28/10) malam.

Yang menarik, manajemen PSM Makassar tak mau berspekulasi saat menggunakan jasa kepelatihan Tomas Trucha.

Mantan pelatih Penang FC dan Kelantan United di Liga Super Malaysia ini hanya disodori kontrak sampai akhir musim.

Belum ada konfirmasi apakah akan ada perpanjangan kontrak jika Tomas Trucha berhasil memenuhi target manajemen PSM Makassar.

“Kami ikat kontrak sampai akhir musim,” ujar manajer tim PSM Makassar Muhammad Nur Fajrin.

Manajemen PSM Makassar berharap Tomas Trucha bisa mengangkat performa Pasukan Ramang, setidaknya finis di posisi lima besar klasemen Super League 2025-2026.

“Targetnya setidaknya kami finis di posisi lima besar.